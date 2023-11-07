Навів «Іскандер» по житловому кварталу у центрі Харкова: затримали російського агента

Під час обшуків у затриманого виявлено мобільні телефони та банківські картки, на які надходили «зарплати» від рф та понад 10 000 доларів.

У Харкові повідомили про підозру 41-річному чоловіку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, 6 жовтня російські військові завдали удар ракетою «Іскандер» по житлових будинках у Київському районі м. Харкова. Внаслідок обстрілу було поранено 12 мирних мешканців. Удар прийшовся на центральну частину міста, пошкоджено низку житлових будинків, офісних приміщень та агенцію телебачення.

«Прокуратура спільно з СБУ встановили харківʼянина, який навів ворожу ракету на місто. Чоловік збирав інформацію щодо місць розташування ЗСУ, військової техніки, а також про загальну обстановку у місті. Дані він передавав через месенджер «Telegram» керівнику незаконної бригади «Призрак» на прізвисько «Шаман», яка контролюється російською федерацією», - сказано у повідомленні.

Правоохоронці затримали харківʼянина в порядку ст. 208 КПК України. Під час обшуків у затриманого виявлено мобільні телефони та sim-картки різних мобільних операторів із доказами листування з ворогом, банківські картки, на які надходили «зарплати» від рф та понад 10 тис. доларів США.

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто до 29 грудня 2023 року, без визначення розміру застави.

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