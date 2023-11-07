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У Києві на блокпосту збили співробітницю прикордонної служби

11:03, 7 листопада 2023
За даними поліції, водій Renault скоїв наїзд на співробітницю прикордонної служби, наразі вона у лікарні.
У Києві на блокпосту збили співробітницю прикордонної служби
Фото: Нацполіція
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На блокпосту в Києві водій автомобіля Renault скоїв наїзд на співробітницю прикордонної служби. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

Інцидент трапився у Деснянському районі міста. 

Поліцейські попередньо встановили, що 66-річний водій  рухався по проспекту Броварському зі сторони Броварів у напрямку Києва.

При в’їзді до столиці він скоїв наїзд на працівницю прикордонної служби. Військова несла службу на блокпосту і на момент ДТП якраз переходила проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували до лікарні.

Водій пройшов перевірку на "Драгер" на стан сп’яніння. Виявилося, що він був тверезий.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Нагадаємо, що на блокпосту у Києві водій іномарки збив на смерть військового.

Також повідомлялося, що суддя Олексій Тандир скоїв ДТП, де загинув нацгвардієць.

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