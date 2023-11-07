В Киеве на блокпосте сбили сотрудницу пограничной службы

На блокпосту в Киеве водитель автомобиля Renault совершил наезд на сотрудницу пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Инцидент произошел в Деснянском районе города.
Полицейские предварительно установили, что 66-летний водитель двигался по Броварскому проспекту со стороны Броваров в направлении Киева.
При въезде в столицу он совершил наезд на работницу пограничной службы. Военная несла службу на блокпосту и на момент ДТП как раз переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали в больницу.
Водитель прошел проверку на "Драгер" на состояние опьянения. Оказалось, что он был трезв.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение).
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