В Киеве на блокпосте сбили сотрудницу пограничной службы

По данным полиции, водитель Renault совершил наезд на сотрудницу пограничной службы, в настоящее время она находится в больнице.

Фото: Нацполиция

На блокпосту в Киеве водитель автомобиля Renault совершил наезд на сотрудницу пограничной службы. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел в Деснянском районе города.

Полицейские предварительно установили, что 66-летний водитель двигался по Броварскому проспекту со стороны Броваров в направлении Киева.

При въезде в столицу он совершил наезд на работницу пограничной службы. Военная несла службу на блокпосту и на момент ДТП как раз переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали в больницу.

Водитель прошел проверку на "Драгер" на состояние опьянения. Оказалось, что он был трезв.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение).

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