россия делает ставку на тактику раскола в Украине, — Ермак

Глава Офиса Президента заявил, что сейчас рф применяет в Украине тактику раскола, так как и делала это 100 лет назад.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россия сейчас применяет в Украине «тактику раскола».

«Тактика раскола. Это то, что делает российский враг сейчас.

Они делали это и больше 100 лет назад. Мы понимаем каждый их шаг. У них не получится», – заверил Ермак.

Вероятно, глава ОП подразумевает события 1917-1921 годов, когда тогдашнее руководство Украины после развала российской империи, как считает ряд историков, не смогло договориться между собой, что привело к оккупации страны большевиками.

Ранее Ермак отреагировал на заявление экспрезидента Еврокомиссии по поводу «коррумпированной Украины».

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