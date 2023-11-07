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Прокурор по дороге в судебное заседание употребляла алкоголь, а затем ее остановила полиция

Прокурорская «дисциплинарка» не оценила приключений прокурора в рабочее время, но женщина смогла убедить, что у нее произошел нервный срыв.

Большая Палата ВС отступила от вывода о том, что истребовать можно только индивидуально определенное имущество или имущество, выделенное в натуре

Апелляционный суд отказал в истребовании из чужого незаконного владения доли спорного имущества по тем основаниям, что идеальные части совладельцев недвижимого имущества не выделены, а решение об установлении порядка совместного пользования имущества отсутствует, но Большая Палата Верховного Суда с этим не согласилась.

В аппаратах местных и апелляционных судов не хватает 4 731 работника аппарата – Министерство финансов

В 2023 году из аппаратов судов уволились 765 работников аппаратов судов.

Если обременение с авто снято по судебному решению, то внести изменения в Реестр можно по заявлению владельца или другого заинтересованного лица

Стало известно, какие изменения для автовладельцев внесены в Порядок ведения Государственного реестра обременений движимого имущества.

Комиссия при Президенте определилась, кого пропускать дальше в конкурсе в Высший совет правосудия

11 кандидатов на должность члена ВСП по квоте Президента пропустили дальше без вопросов, но из 4 работников НАБУ дальше пропустили только одного.

  1. В Украине

россия делает ставку на тактику раскола в Украине, — Ермак

10:47, 7 ноября 2023
Глава Офиса Президента заявил, что сейчас рф применяет в Украине тактику раскола, так как и делала это 100 лет назад.
россия делает ставку на тактику раскола в Украине, — Ермак
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Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что россия сейчас применяет в Украине «тактику раскола».

«Тактика раскола. Это то, что делает российский враг сейчас.

Они делали это и больше 100 лет назад. Мы понимаем каждый их шаг. У них не получится», – заверил Ермак.

Вероятно, глава ОП подразумевает события 1917-1921 годов, когда тогдашнее руководство Украины после развала российской империи, как считает ряд историков, не смогло договориться между собой, что привело к оккупации страны большевиками.

Ранее Ермак отреагировал на заявление экспрезидента Еврокомиссии по поводу «коррумпированной Украины».

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