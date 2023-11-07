росія робить ставку на тактику розколу в Україні, — Єрмак

Глава Офісу Президента заявив, що зараз рф застосовує в Україні тактику розколу, так як і робила це 100 років тому.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росія зараз застосовує в Україні «тактику розколу».

«Тактика розколу. Це те, що робить російський ворог зараз.

Вони робили це і понад 100 років тому. Ми розуміємо кожен їх крок. В них не вийде», — запевнив Єрмак.

Ймовірно, глава ОП має на увазі події 1917-1921 років, коли тодішнє керівництво України після розвалу російської імперії, як вважає низка істориків, не змогло домовитися між собою, що призвело до окупації країни більшовиками.

Раніше Єрмак відреагував на заяву експрезидента Єврокомісії щодо «корумпованої України».

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