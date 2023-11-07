Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурор по дорозі в судове засідання вживала алкоголь, а потім її зупинила поліція

Прокурорська «дисциплінарка» не оцінила пригод прокурора в робочий час, але жінка змогла переконати, що в неї стався нервовий зрив.

Велика Палата ВС відступила від висновку про те, що витребувати можна лише індивідуально визначене майно або майно, яке виділено в натурі

Апеляційний суд відмовив у витребуванні з чужого незаконного володіння частки спірного майна з тих підстав, що ідеальні частки співвласників нерухомого майна не виділені, а рішення про встановлення порядку спільного користування майна відсутнє, але Велика Палата Верховного Суду із цим не погодилася.

В апаратах місцевих та апеляційних судів не вистачає 4 731 працівника апарату – Міністерство фінансів

У 2023 році з апаратів судів звільнилися 765 працівників апаратів судів.

Якщо обтяження з авто зняте за судовим рішенням, то внести зміни до Реєстру можна за заявою власника чи іншої заінтересованої особи

Стало відомо, які зміни для автовласників внесені до Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Комісія при Президенті визначилася, кого пропускати далі в конкурсі до Вищої ради правосуддя

11 кандидатів на посаду члена ВРП за квотою Президента пропустили далі без питань, але з 4 працівників НАБУ далі пропустили лише одного.

  1. В Україні

росія робить ставку на тактику розколу в Україні, — Єрмак

10:47, 7 листопада 2023
Глава Офісу Президента заявив, що зараз рф застосовує в Україні тактику розколу, так як і робила це 100 років тому.
росія робить ставку на тактику розколу в Україні, — Єрмак
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росія зараз застосовує в Україні «тактику розколу».

«Тактика розколу. Це те, що робить російський ворог зараз.

Вони робили це і понад 100 років тому. Ми розуміємо кожен їх крок. В них не вийде», — запевнив Єрмак.

Ймовірно, глава ОП має на увазі події 1917-1921 років, коли тодішнє керівництво України після розвалу російської імперії, як вважає низка істориків, не змогло домовитися між собою, що призвело до окупації країни більшовиками.

Раніше Єрмак відреагував на заяву експрезидента Єврокомісії щодо «корумпованої України».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Мельниченко
    Людмила Мельниченко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Олена Патратій
    Олена Патратій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва