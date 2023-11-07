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Навел «Искандер» по жилому кварталу в центре Харькова: задержали российского агента

12:54, 7 ноября 2023
Во время обысков у задержанного обнаружены мобильные телефоны и банковские карты, на которые поступали «зарплаты» от рф и более 10 000 долларов.
Навел «Искандер» по жилому кварталу в центре Харькова: задержали российского агента
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В Харькове сообщили о подозрении 41-летнему мужчине по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, 6 октября российские военные нанесли удар ракетой «Искандер» по жилым домам в Киевском районе Харькова. В результате обстрела были ранены 12 мирных жителей. Удар пришелся на центральную часть города, поврежден ряд жилых домов, офисных помещений и агентство телевидения.

«Прокуратура совместно с СБУ установили харьковчанина, который привел вражескую ракету на город. Мужчина собирал информацию о местах расположения ВСУ, военной техники, а также об общей обстановке в городе. Данные он передавал через мессенджер Telegram руководителю незаконной бригады «Призрак» по прозвищу «Шаман», которая контролируется российской федерацией", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали харьковчанина в порядке ст. 208 УПК Украины. Во время обысков у задержанного обнаружены мобильные телефоны и sim-карты разных мобильных операторов с доказательствами переписки с врагом, банковские карты, на которые поступали «зарплаты» от рф и более 10 тыс. долларов США.

Следственный судья Киевского районного суда г. Харькова удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, то есть до 29 декабря 2023 года, без определения размера залога.

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