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Покупка имущества на публичных торгах не является залогом добросовестности приобретателя, - Большая Палата ВС высказалась по поводу истребования имущества

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  1. В мире

Обувной гигант Nike подал в суд на New Balance и Skechers за нарушение технологии производства кроссовок

14:28, 7 ноября 2023
Производитель спортивной одежды Nike подал в суд конкурентов New Balance и Skechers, обвинив их в нарушении технологического патента.
Обувной гигант Nike подал в суд на New Balance и Skechers за нарушение технологии производства кроссовок
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Один из крупнейших производителей спортивных товаров Nike подал федеральный иск против конкурентов New Balance и Skechers, обвиняя их в нарушении патентов, связанных с технологией Nike для изготовления верхней части кроссовок. Об этом сообщает Reuters.

В исках говорится, что несколько видов спортивной обуви New Balance и кроссовок Skechers неправильно используют запатентованную технологию Nike Flyknit для обуви для бега, футбола и баскетбола.

В заявлении New Balance говорится, что компания «полностью уважает права интеллектуальной собственности конкурентов, но Nike не обладает эксклюзивным правом на разработку и производство обуви традиционными методами производства, которые использовались в отрасли на протяжении десятилетий».

Технология Flyknit «использует высокопрочные волокна для создания легкого верха с целевыми областями поддержки, эластичности и воздухопроницаемости». В исках сказано, что запатентованная технология позволяет производить высокоэффективный верх с меньшим количеством материалов и отходов.

Nike попросила в суде возмещение неопределенной суммы денежного ущерба и определения суда о постоянной блокировке New Balance и Skechers нарушения патентов.

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