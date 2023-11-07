Электронный суд: как создать плановую видеоконференцию

Чтобы запланировать видеоконференцию, нужно сделать ряд шагов.

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» сообщили для секретарей судебных заседаний, как создать плановую видеоконференцию.

Для создания планируемой конференции необходимо выбрать пункт меню «Создать плановую конференцию».

В раскрывающемся окне выбрать «Тип конференции» (Видеоконференция или Lite конференция), заполнить поле «Краткое описание», указать соответствующие дату и время начала и окончания конференции, установить, при необходимости, отметку «Онлайн трансляция». Проверьте внесенную информацию и нажмите кнопку «Сохранить».

Создание плановой конференции

К началу конференции можно сразу добавить участников конференции, внести необходимые настройки (запись судебного заседания, доступность записи судебного заседания после завершения видеоконференции и т.п.). Для этого необходимо нажать кнопку «Войти в конференцию». В открывшемся окне добавить участников или включить/выключить переключатели и нажать кнопку «Закрыть». Внесенные на этом этапе настройки сохраняются.

Внесенная информация будет автоматически отражена на портале Судебные власти Украины в разделе «Судебные заседания он-лайн» в пункте «Запланированные трансляции».

Для отмены запланированной конференции необходимо в разделе «Мои конференции» нажать кнопку «Отменить конференцию» в строке с такой конференцией. После этого подтвердите отмену с помощью кнопки «Да» во всплывающем окне. После подтверждения отмены такая конференция будет отображаться в разделе «Мои конференции» с зачеркнутым названием.

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