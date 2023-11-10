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У поліції повідомили, скільки п’яних водіїв виявили за 10 місяців 2023 року

13:40, 10 листопада 2023
З початку року поліцейські склали понад 100 000 протоколів за керування транспортними засобами в стані сп’яніння.
У поліції повідомили, скільки п’яних водіїв виявили за 10 місяців 2023 року
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За 10 місяців 2023 року поліцейські склали 128 992 протоколи за керування транспортними засобами в стані сп’яніння. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він також нагадав, що ст. 130 КУпАП — не лише про керування в стані алкогольного сп’яніння, а і про:

- керування транспортними засобами в стані наркотичного чи іншого сп’яніння,

- керування транспортними засобами під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції,

- передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів,

- відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Ще він повідомив про відповідальність за керування в стані сп’яніння:

за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння або відмова від проходження огляду на стан сп’яніння) КУпАП — штраф 17000 гривень із позбавленням права керування на 1 рік;

за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування в стані сп’яніння) КУпАП — штраф 34000 гривень із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого;

за ч. 3 ст. 130 (Третє та наступні протягом року керування в стані сп’яніння) КУпАП — 51000 гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;

за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після ДТП за її участю, алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, лікарських препаратів до проведення відповідного огляду) КУпАП — 34000 гривень або адміністративний арешт на строк 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки.

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