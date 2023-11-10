В полиции сообщили, сколько пьяных водителей обнаружили за 10 месяцев 2023 года

С начала года полицейские составили более 100 000 протоколов по управлению транспортными средствами в состоянии опьянения.

За 10 месяцев 2023 года полицейские составили 128 992 протокола за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщил на своей Facebook-странице первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Он также напомнил, что ст. 130 КУоАП — не только об управлении в состоянии алкогольного опьянения, но и о:

- управление транспортными средствами в состоянии наркотического или иного опьянения,

- управление транспортными средствами под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и быстроту реакции,

- передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии такого опьянения или под влиянием таких лекарственных препаратов,

- отказ лица, управляющего транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком осмотра состояния алкогольного, наркотического или иного опьянения или относительно употребления лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Еще он сообщил об ответственности за управление в состоянии опьянения:

по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством лицом в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра состояния опьянения) КУоАП — штраф 17000 гривен с лишением права управления на 1 год;

по ч. 2 ст. 130 (Повторное в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - штраф 34000 гривен с лишением права управления на 3 года с платным изъятием транспортного средства или без такого или админарест на 10 суток с платным изъятием транспортного средства или без такого;

по ч. 3 ст. 130 (Третье и последующие в течение года управление в состоянии опьянения) КУоАП - 51000 гривен с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права вождения на 10 лет и конфискацией транспортного средства;

по ч. 4 ст. 130 (Применение лицом, управляющим транспортным средством, после ДТП с его участием, алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ, лекарственных препаратов до проведения соответствующего осмотра) КУоАП — 34000 гривен или административный арест сроком 15 суток с лишением права управления на 3 года.

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