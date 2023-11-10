Суд оставил Игоря Коломойского под арестом

Суд не изменил меру пресечения для Коломойского, оставив его в СИЗО согласно прошлому решению.

Фото: hromadske

В пятницу, 10 ноября, суд оставил под стражей олигарха Игоря Коломойского. Об этом сообщает Суспильне.

Адвокаты Коломойского просили изменить меру пресечения на домашний арест из-за ухудшения состояния его здоровья, однако судья отклонил ходатайство.

Напомним, что 27 октября суд продлил меру пресечения Коломойскому в виде содержания под стражей до 2 декабря.

Мы сообщали, что Коломойскому объявлено новое подозрение.

Суд избрал Коломойскому меру пресечения — содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога.

Вскоре НАБУ и САП на 48 часов арестовали активы Коломойского.

Также Шевченковский райсуд Киева увеличил размер залога Игорю Коломойскому.

Напомним, Коломойский передал корпоративные права на 1+1 Media в управление трудовому коллективу на 5 лет.

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