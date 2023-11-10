Принуждали херсонцев «голосовать» на российском псевдореферендуме: СБУ разоблачила двух коллаборанток

По данным следствия, они отвечали за «выездное голосование» и лично приезжали к в местным жителям с «урнами», призывая «голосовать за присоединение» Херсонщины к рф.

Фото: Офис Генпрокурора

В Херсонской области разоблачили двух местных жительниц, участвовавших в организации псевдореферендума рф. По данным СБУ, они отвечали за "выездное голосование" и лично приезжали к местным жителям с "урнами", призывая "голосовать за присоединение" региона к стране-агрессору.

Как сообщается, для обеспечения нужного количества "голосов" с коллаборантками присутствовали вооруженные оккупанты.

В случае отказа участвовать в фейковом "голосовании", фигурантки угрожали людям заключением в российские пыточные и "конфискацией" частного имущества.

За свою "работу" женщины получили от захватчиков по 50 тысяч российских рублей как одноразовое денежное вознаграждение.

По данным следствия, фигурантками являются две жительницы региона, которые после его захвата поддержали российских захватчиков, за что получили назначение в оккупационный "избирком".

После освобождения правобережной части Херсонщины одна из них сбежала в Николаев, где скрывалась от правосудия в арендованном доме.

Правоохранителям удалось установить ее место временного проживания и задержать.

Другую злоумышленницу задержали в собственном доме в поселке Зимовник.

Обеим женщинам сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, совершенной по предварительному сговору группой лиц.

В настоящее время они находятся под стражей.

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