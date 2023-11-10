Примушували херсонців «голосувати» на російському псевдореферендумі: СБУ викрила двох колаборанток

За даними слідства, вони відповідали за «виїзне голосування» і особисто приїжджали до місцевих жителів із «урнами», закликаючи «голосувати за приєднання» Херсонщини до рф.

Фото: Офіс Генпрокурора

На Херсонщині викрили двох місцевих мешканок, які брали участь в організації псевдореферендуму рф. За даними СБУ, вони відповідали за "виїзне голосування" і особисто приїжджали до місцевих жителів із "урнами", закликаючи "голосувати за приєднання" регіону до країни-агресора.

Як повідомляється, для забезпечення потрібної кількості "голосів" з колаборантками були присутні озброєні окупанти.

У разі відмови брати участь у фейковому "голосуванні", фігурантки погрожували людям ув’язненням до російських катівень та "конфіскацією" приватного майна.

За свою "роботу" жінки отримали від загарбників по 50 тисяч російських рублів як одноразову грошову винагороду.

За даними слідства, фігурантками є дві мешканки регіону, які після його захоплення підтримали російських загарбників, за що отримали призначення до окупаційного "виборчкому".

Після звільнення правобережної частини Херсонщини одна з них втекла до Миколаєва, де переховувалась від правосуддя в орендованому помешканні.

Правоохоронцям вдалося встановили її місце тимчасового проживання і затримати.

Іншу зловмисницю затримали у власній оселі у селищі Зимівник.

Обом жінкам повідомили про підозру у колабораційній діяльністі, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

Наразі вони перебувають під вартою.

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