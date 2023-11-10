Суд залишив Ігоря Коломойського під арештом

Суд не змінив запобіжний захід для Коломойського, залишивши його в СІЗО згідно з минулим рішенням.

Фото: hromadske

У п’ятницю, 10 листопада, суд залишив під вартою олігарха Ігоря Коломойського. Про це повідомляє Суспільне.

Адвокати Коломойського просили змінити запобіжний захід на домашній арешт через погіршення стану його здоровʼя, однак суддя відхилив клопотання.

Нагадаємо, що 27 жовтня суд продовжив запобіжний захід Коломойському у вигляді тримання під вартою до 2 грудня.

Ми повідомляли, що Коломойському оголошено нову підозру.

Також суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою строком на два місяці із можливістю внесення застави.

Згодом НАБУ та САП на 48 годин арештували активи Ігоря Коломойського.

Також Шевченківський райсуд Києва збільшив розмір застави Коломойському.

Нагадаємо, Коломойський передав корпоративні права на 1+1 Media в управління трудовому колективу на 5 років.

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