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  1. В Україні

У Києві спалахнула квартира в багатоповерхівці, фото

14:17, 10 листопада 2023
Пожежа розпочалась на балконі квартири з  розповсюдженням на інші кімнати.
У Києві спалахнула квартира в багатоповерхівці, фото
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У п’ятницю, 10 жовтня, у Солом'янському районі Києва сталася пожежа в одному з багатоповерхових будинків. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві.

«О 10:50 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Солом'янській, 41. Загоряння сталося на балконі однієї із квартир на 9-поверсі багатоповерхівки, з розповсюдженням на кімнату та кухню. Об 11:25 пожежу ліквідували на площі 15 кв. м.», - сказано у повідомленні.

Як зазначили рятувальники, у результаті інциденту ніхто не постраждав. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше ми писали, що на Київщині сталося пожежа у будинку для літніх людей.

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