У Києві спалахнула квартира в багатоповерхівці, фото

Пожежа розпочалась на балконі квартири з розповсюдженням на інші кімнати.

У п’ятницю, 10 жовтня, у Солом'янському районі Києва сталася пожежа в одному з багатоповерхових будинків. Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м. Києві.

«О 10:50 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Солом'янській, 41. Загоряння сталося на балконі однієї із квартир на 9-поверсі багатоповерхівки, з розповсюдженням на кімнату та кухню. Об 11:25 пожежу ліквідували на площі 15 кв. м.», - сказано у повідомленні.

Як зазначили рятувальники, у результаті інциденту ніхто не постраждав. Причину та обставини виникнення пожежі встановлюватимуть правоохоронці.

Раніше ми писали, що на Київщині сталося пожежа у будинку для літніх людей.

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