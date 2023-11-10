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В Киеве загорелась квартира в многоэтажке, фото

14:17, 10 ноября 2023
Пожар начался на балконе квартиры с распространением на другие комнаты.
В Киеве загорелась квартира в многоэтажке, фото
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В пятницу, 10 октября, в Соломенском районе Киева произошел пожар в одном из многоэтажных домов. Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве.

«В 10:50 поступило сообщение о пожаре на Соломенской улице, 41. Возгорание произошло на балконе одной из квартир на 9-этаже многоэтажки, с распространением на комнату и кухню. В 11:25 пожар был ликвидирован на площади 15 кв. м.», - говорится в сообщении.

Как отметили спасатели, в результате инцидента никто не пострадал. Причину и обстоятельства возникновения пожара будут устанавливать правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киевской области произошел пожар в доме престарелых.

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