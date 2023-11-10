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  1. В Украине

Минобороны начало разрабатывать обновленную систему домедицинской помощи в боевых условиях

18:40, 10 ноября 2023
По словам Натальи Калмыковой, в основе документа – стандарты НАТО, адаптированные под украинские реалии и опыт.
Минобороны начало разрабатывать обновленную систему домедицинской помощи в боевых условиях
Источник фото: Министерство обороны Украины
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Министерство обороны вместе с боевыми медиками, волонтерами и представителями общественных организаций начало разрабатывать единую систему домедицинской помощи.

Как сообщили в ведомстве, основополагающий документ, который бы отвечал современным реалиям ведения войны, обсудили на рабочей встрече с участием заместительницы Министра обороны Натальи Калмыковой и представителей общественности.

По словам Натальи Калмыковой, в основе документа – стандарты НАТО, адаптированные под украинские реалии и опыт.

Также отмечается, в разработке нового Порядка Минобороны учитывает мнение фронтовых медиков.

«Нам нужна единая система оказания помощи, которая позволила бы сохранить жизнь и здоровье военнослужащих. Нам очень важен диалог с людьми, работающими непосредственно на поле боя, видят проблемы и имеют опыт их решения. Сегодня стоит задача наработать базу, которая нормировала бы оказание первой домедицинской помощи вовремя и в полной мере. Также мы благодарны волонтерским организациям и боевым медикам за спасенные жизни в течение 10 лет войны», - сказала заместительница Министра.

Также мы писали, что Минобороны создало Департамент здравоохранения: его возглавила Оксана Сухорукова.

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