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  1. В Україні

Міноборони почало розробляти оновлену систему домедичної допомоги в бойових умовах

18:40, 10 листопада 2023
За словами Наталії Калмикової, в основі документу – стандарти НАТО, адаптовані під українські реалії та досвід.
Міноборони почало розробляти оновлену систему домедичної допомоги в бойових умовах
Джерело фото: Міністерство оборони України
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Міністерство оборони разом з бойовими медиками, волонтерами та представниками громадських організацій почало розробляти єдину систему домедичної допомоги.

Як повідомили у відомстві, засадничий документ, який би відповідав сучасним реаліям ведення війни, обговорили на робочій зустрічі за участі заступниці Міністра оборони Наталії Калмикової та представників громадськості.

За словами Наталії Калмикової, в основі документу - стандарти НАТО, адаптовані під українські реалії та досвід.

Також зазначається, в розробці нового Порядку Міноборони враховує думку фронтових медиків.

«Нам потрібна єдина система надання допомоги, яка б дозволила зберегти життя та здоров’я військовослужбовців.  Нам дуже важливий діалог з людьми, які працюють безпосередньо на полі бою, бачать проблеми та мають досвід їх вирішення. Сьогодні стоїть завдання напрацювати базу, яка б унормувала надання першої домедичної допомоги вчасно і в повній мірі. Також ми вдячні волонтерським організаціям та бойовим медикам за врятовані життя протягом 10 років війни», - сказала заступниця Міністра.

Також ми писали, що Міноборони створило Департамент охорони здоров’я: його очолила Оксана Сухорукова.

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