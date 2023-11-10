Міноборони почало розробляти оновлену систему домедичної допомоги в бойових умовах

За словами Наталії Калмикової, в основі документу – стандарти НАТО, адаптовані під українські реалії та досвід.

Джерело фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони разом з бойовими медиками, волонтерами та представниками громадських організацій почало розробляти єдину систему домедичної допомоги.

Як повідомили у відомстві, засадничий документ, який би відповідав сучасним реаліям ведення війни, обговорили на робочій зустрічі за участі заступниці Міністра оборони Наталії Калмикової та представників громадськості.

За словами Наталії Калмикової, в основі документу - стандарти НАТО, адаптовані під українські реалії та досвід.

Також зазначається, в розробці нового Порядку Міноборони враховує думку фронтових медиків.

«Нам потрібна єдина система надання допомоги, яка б дозволила зберегти життя та здоров’я військовослужбовців. Нам дуже важливий діалог з людьми, які працюють безпосередньо на полі бою, бачать проблеми та мають досвід їх вирішення. Сьогодні стоїть завдання напрацювати базу, яка б унормувала надання першої домедичної допомоги вчасно і в повній мірі. Також ми вдячні волонтерським організаціям та бойовим медикам за врятовані життя протягом 10 років війни», - сказала заступниця Міністра.

Також ми писали, що Міноборони створило Департамент охорони здоров’я: його очолила Оксана Сухорукова.

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