Дорогою до місця розташування військової частини втік з авто: суд покарав ухилянта

Чоловік без поважних причин та попереджень залишив транспортний засіб та зник у невідомому напрямку.

На Черкащині суд визнав винним 34-річного чоловіка, який ухилився від призову на військову службу під час мобілізації. Його засуджено до 3 років позбавлення волі, передає Черкаська обласна прокуратура.

Як зазначають у прокуратурі, чоловік, будучи військовозобов’язаним та визнаним військово-лікарською комісією придатним для проходження військової служби, у липні 2023 року отримав повістку в Черкаському об’єднаному міському центрі комплектування та соціальної підтримки для відправлення на службу в лавах Збройних Сил України.

«Однак дорогою до місця розташування військової частини він самовільно, без поважних причин та попереджень, залишив транспортний засіб та зник у невідомому напрямку.

Обвинуваченого взято під варту з зали суду», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Одещині ухилянтів доставляли до кордону каретами швидкої допомоги.

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