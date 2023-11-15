По дороге к месту расположения воинской части скрылся с авто: суд наказал уклониста

Мужчина без уважительных причин и предупреждений покинул транспортное средство и скрылся в неизвестном направлении.

В Черкасской области суд признал виновным 34-летнего мужчину, который уклонился от призыва на военную службу во время мобилизации. Он приговорен к 3 годам лишения свободы, передает Черкасская областная прокуратура.

Как отмечают в прокуратуре, мужчина, будучи военнообязанным и признанным военно-врачебной комиссией пригодным для прохождения военной службы, в июле 2023 года получил повестку в Черкасском объединенном городском центре комплектования и социальной поддержки для отправки на службу в рядах Вооруженных Сил Украины.

«Однако по дороге к месту расположения воинской части он самовольно, без уважительных причин и предупреждений, покинул транспортное средство и скрылся в неизвестном направлении.

Обвиняемый взят под стражу из зала суда», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Одесской области уклонистов доставляли к границе каретами скорой помощи.

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