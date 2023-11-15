В Instagram функцию «Близкие друзья» распространили на публикации и Reels: как поделиться фото и видео

Чтобы сделать сообщение или Reels для выбранного количества подписчиков, перед публикацией необходимо открыть меню «Аудитория» и выбрать список «Близкие друзья».

Социальная сеть Instagram расширила функцию «Близких друзей» на публикации и Reels. Ранее функция была доступна только для историй.

Чтобы сделать сообщение или Reels для выбранного количества подписчиков, перед публикацией необходимо открыть меню «Аудитория» и выбрать список «Близкие друзья». В конце концов, только они будут видеть конкретную публикацию.

Список близких друзей пользователя будет оставаться неизменным для всех типов публикаций – Stories, Reels или сообщение в ленте.

Ранее мы писали, что удалить профиль в Threads теперь можно отдельно от аккаунта в Instagram.

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