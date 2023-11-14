Видалити профіль у Threads відтепер можна окремо від акаунту в Instagram: деталі

У користувачів зʼявиться новий розділ у меню налаштувань, який дозволить видалити або деактивувати профіль.

Видалити профіль Threads тепер можна окремо без видалення облікового запису Instagram. Компанія Meta впровадила нову функцію. Про це повідомив очільник Instagram Адам Моссері.

Так, у користувачів зʼявиться новий розділ у меню налаштувань, який дозволить видалити або деактивувати профіль. Скоро він стане доступним для всіх.

Також тепер у Threads можна буде налаштувати відмову від розміщення ваших постів з цієї платформи у Facebook та Instagram. Це надасть користувачам більше конфіденційності.

Як відомо, Threads Instagram — це додаток, який дозволяє користувачам обмінюватися невеликими текстовими повідомленнями, а також фотографіями та відео.

Раніше видалити Threads можна тільки разом з обліковим записом Instagram.

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