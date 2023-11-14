Видалити профіль у Threads відтепер можна окремо від акаунту в Instagram: деталі

Видалити профіль Threads тепер можна окремо без видалення облікового запису Instagram. Компанія Meta впровадила нову функцію. Про це повідомив очільник Instagram Адам Моссері.
Так, у користувачів зʼявиться новий розділ у меню налаштувань, який дозволить видалити або деактивувати профіль. Скоро він стане доступним для всіх.
Також тепер у Threads можна буде налаштувати відмову від розміщення ваших постів з цієї платформи у Facebook та Instagram. Це надасть користувачам більше конфіденційності.
Як відомо, Threads Instagram — це додаток, який дозволяє користувачам обмінюватися невеликими текстовими повідомленнями, а також фотографіями та відео.
Раніше видалити Threads можна тільки разом з обліковим записом Instagram.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.