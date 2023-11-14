На Оболоні обмежать рух однією з вулиць: схема

На вулиці Богатирській з 15 листопада тимчасово обмежать рух транспорту.

У Києві із 15 до 21 листопада тимчасово буде обмежений рух транспорту правою смугою вулиці Богатирській, передає пресслужба КМДА.

«Із 15 до 21 листопада рух транспорту правою смугою по вул. Богатирській тимчасово обмежать. Зміни в організації дорожнього руху пов’язані з ремонтними роботами», - йдеться в повідомленні.

Так, рух транспорту на ділянці до перетину з вул. Полярною буде організовано лівою смугою вул. Богатирської. Регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Богатирської та Полярної не зміниться.