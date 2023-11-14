Єврокомісія виділить додатково 110 млн євро на підтримку українців, які постраждали від війни

Єврокомісія збільшує гуманітарне фінансування українців, які постраждали від війни.

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Європейська Комісія продовжує виявляти свою підтримку українському народові під час війни. Пресслужба відомства у соцмережі X оголосила про надання додаткової фінансової допомоги в розмірі 110 мільйонів євро для тих, хто постраждав внаслідок війни.

«Наша прихильність до українців залишається такою ж сильною, як і раніше. Війна триває, а настання зими створює додаткові виклики для і без того вразливих громад. Ми збільшуємо наше гуманітарне фінансування на 110 мільйонів євро, щоб підтримати українців, які постраждали від війни», – йдеться у повідомленні.

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