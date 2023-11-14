Еврокомиссия выделит дополнительно 110 млн евро на поддержку украинцев, пострадавших от войны

Еврокомиссия увеличивает гуманитарное финансирование украинцев, пострадавших от войны.

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Европейская Комиссия продолжает проявлять свою поддержку украинскому народу во время войны. Пресс-служба ведомства в соцсети X объявила о предоставлении дополнительной финансовой помощи в размере 110 миллионов евро для тех, кто пострадал в результате войны.

"Наша приверженность к украинцам остается такой же сильной, как и раньше. Война продолжается, а наступление зимы создает дополнительные вызовы для и без того уязвимых общин. Мы увеличиваем наше гуманитарное финансирование на 110 миллионов евро, чтобы поддержать украинцев, пострадавших от войны", - говорится в сообщении.

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