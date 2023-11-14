Пьяное ДТП: прокурор просит три года тюрьмы для актера Остапа Ступки

Прокурор в дебатах просил признать обвиняемого виновным и назначить ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.

14 ноября состоялись судебные дебаты по делу о "пьяном" ДТП с Range Rover в Киеве. Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но известно, что речь идет об аварии, совершенной нетрезвым актером Остапом Ступкой в Голосеевском районе столицы.

"Дорожное происшествие произошло 4 апреля в Голосеевском районе Киева. По данным следствия, водитель автомобиля Range Rover, двигаясь по ул. Федорова в направлении перекрестка с ул. К. Малевича, выехал на встречную полосу и совершил наезд на припаркованный на улице Mitsubishi. В результате ДТП мужчина, находившийся в легковушке, получил травмы и был госпитализирован", - говорится в сообщении прокуратуры Киева.

Предварительно событие было квалифицировано по ч. 1 ст. 286-1 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее потерпевший средней тяжести телесное повреждение), но экспертиза установила, что пострадавший получил тяжкие повреждения, и уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 286-1 УК Украины (в этой части речь идет о тяжких телесных повреждениях и, соответственно, предусмотрен больший срок наказания)

Отмечается, что прокурор в дебатах просил признать обвиняемого виновным в предъявленном обвинении и назначить ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.

После выступления сторон в судебных прениях суд объявил перерыв перед последним словом обвиняемого.

Следующее судебное заседание назначено на 23 ноября 2023 года.

Напомним, что Ступке сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 УКУ – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Позже суд избрал Остапу Ступке меру пресечения.

Подписывайтесь на наш telegram-канал t.me/sudua и на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.