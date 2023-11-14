В Киевской области модернизировали котельную с убытком в 3,2 млн грн

Подрядная организация установила менее мощный и старого образца котельный модуль, чем это предполагалось тендерной документацией.

В Киевской области сообщено о подозрении директору коммунального предприятия и подрядчику в растрате чужого имущества и служебном подлоге.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, коммунальное предприятие выступило заказчиком работ по модернизации теплогенерирующего оборудования многотопливной котельной в городе Белая Церковь.

Подрядная организация установила менее мощный и старого образца котельный модуль, чем это предполагалось тендерной документацией.

«В дальнейшем подозреваемые внесли в акты приемки выполненных строительных работ недостоверные данные по объемам выполненных работ и их стоимости.

Из-за указанных неправомерных действий указанных лиц местному бюджету нанесено 3,2 млн грн убытков.

В суд направлены ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что ранее сообщено о подозрении инженеру по техническому надзору, не проверившему соответствие внесенных в документы сведений. Его действия квалифицированы как служебная халатность (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

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