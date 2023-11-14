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  1. В Украине

В Харьковской области будут судить мужчину, который помог оккупантам захватить газовое предприятие

20:05, 14 ноября 2023
Злоумышленник помог врагам создать фейковое «газовое предприятие» на материально-технической базе украинского предприятия.
В Харьковской области будут судить мужчину, который помог оккупантам захватить газовое предприятие
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В Харьковской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 56-летнего жителя г. Купянск по факту пособничества государству-агрессору.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, экс-инженер Купянского управления магистральных газопроводов во время оккупации города поддержал российских захватчиков.

Сначала он помог врагам создать фейковое «газовое предприятие» на материально-технической базе украинского предприятия. В июне прошлого года оккупанты назначили его там «руководителем».

«При этом мужчина достоверно знал, что так называемое предприятие будет действовать с целью сотрудничества с представителями государства-агрессора и по их задаче обеспечивать деятельность магистральных газопроводов путем подкачки газа из россии, заранее отключившись от газотранспортной системы Украины.

На этой должности обвиняемый предоставлял указания своим подчиненным копать траншеи и строить другие фортификационные укрепления для оккупантов, используя захваченную технику украинского предприятия.

Также коллаборант предоставил оккупантам в пользование помещение предприятия для размещения автомобилей так называемой «народной милиции» с целью их удержания от обстрелов.

За работу на врага мужчина должен получать 50 тысяч российских рублей, однако из-за деоккупации деньги от «новой власти» ему так и не поступили», - говорится в сообщении.

В настоящее время коллаборант находится под стражей. Его будут судить в Червонозаводском районном суде г. Харькова.

Теперь злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества или без таковой.

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