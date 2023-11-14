На Харківщині судитимуть чоловіка, який допоміг окупантам захопити газове підприємство

Зловмисник допоміг ворогам створити фейкове підприємство на матеріально-технічній базі українського підприємства.

На Харківщині затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 56-річного мешканця м. Куп’янськ за фактом пособництва державі-агресору.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, екс-інженер Куп’янського управління магістральних газопроводів під час окупації міста підтримав російських загарбників.

Спочатку він допоміг ворогам створити фейкове «газовое предприятие» на матеріально-технічній базі українського підприємства. У червні минулого року окупанти призначили його там «руководителем».

«При цьому чоловік достовірно знав, що так зване «предприятие» буде діяти з метою співпраці з представниками держави-агресора та за їхнім завданням забезпечувати діяльність магістральних газопроводів шляхом підкачки газу з рф, заздалегідь відключившись від газотранспортної системи України.

На цій «посаді» обвинувачений надавав вказівки своїм підлеглим копати траншеї та будувати інші фортифікаційні укріплення для окупантів, використовуючи захоплену техніку українського підприємства.

Також колаборант надав окупантам у користування приміщення підприємства для розміщення автомобілів так званої «народної міліції» з метою їх збереження від обстрілів.

За роботу на ворога чоловік мав отримувати 50 тисяч російських рублів, проте через деокупацію гроші від «нової влади» йому так і не надійшли», - сказано у повідомленні.

Наразі колаборант перебуває під вартою. Його судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Тепер зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.