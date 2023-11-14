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Правовая природа дополнительного наказания в виде лишения права управлять автомобилем не сводится исключительно к изъятию водительского удостоверения, - Верховный Суд

15:12, 14 ноября 2023
Суд может назначить дополнительное наказание в виде лишения права управлять авто независимо от того, имело ли лицо водительское удостоверение на момент совершения преступления, - ОП Верховного Суда.
Правовая природа дополнительного наказания в виде лишения права управлять автомобилем не сводится исключительно к изъятию водительского удостоверения, - Верховный Суд
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Лицу, признанному виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта (ст. 286 УК) или в этом же нарушении, совершенном в состоянии опьянения (ст. 286-1 УК), суд может назначить дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами независимо от того, имело такое лицо на момент совершения уголовного правонарушения полученное в предусмотренном законом порядке удостоверение на право управления транспортными средствами. Об этом заявила Объединенная палата КУС в постановлении от 4 сентября 2023 года по делу №702/301/20.

Обставини справи

Особа, не маючи посвідчення водія на право керування транспортним засобом, порушила ПДР, внаслідок чого пішохід отримав тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили його смерть.

Вироком місцевого суду особу визнано винуватою і засуджено за ч. 2 ст. 286 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки без позбавлення права керувати транспортними засобами та на підставі статей 75, 104 КК звільнено від відбування покарання з випробуванням. Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

Підставам розгляду кримінального провадження Об’єднаною палатою була необхідність відступу від висновків про застосування норми права у подібних правовідносинах, викладених у постановах колегії суддів Другої судової палати ККС від 22.01.2019 (справа № 708/40/18) та від 01.02.2022 (справа № 130/1011/20), відповідно до яких у разі, якщо особа не отримувала посвідчення водія на право керування транспортними засобами відповідної категорії, то суд не вправі призначити таке додаткове покарання.

Позиція Об’єднаної палати

ОП ККС скасовано ухвалу суду апеляційної інстанції і призначено новий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Об’єднана палата встановила, що безпосередньо у ст. 55 КК не передбачено обмежень щодо призначення додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами, коли воно передбачене у санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК, особам, які на момент вчинення кримінального правопорушення не мали права керувати транспортними засобами. Положення зазначеної статті не містять також правових підстав призначення покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами, коли воно прямо передбачено у санкціях норм Особливою частини КК.

Ані норми Загальної частини КК, ані статті 286, 286-1 КК не містять жодних застережень чи умов застосування додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами, у тому числі, зумовлених відсутністю у винного посвідчення водія на право керування транспортними засобами.

Об’єднана палата вважає, що правова природа додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами не зводиться виключно до вилучення посвідчення водія та не вичерпується такою дією, а застосовується на певний період, тривалість якого визначається судом відповідно до санкції відповідної частини статей 286, 286-1 КК, і полягає у забороні керувати транспортними засобами.

Висновок щодо застосування положень статей 55, 286, 286-1 КК

Особі, яку визнано винуватою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого відповідною частиною статей 286, 286-1 КК, суд може призначити додаткове покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами незалежно від того, чи мала така особа на момент вчинення кримінального правопорушення отримане у передбаченому законом порядку посвідчення на право керування транспортними засобами.

Автор: Наталья Мамченко

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