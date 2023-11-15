Украинцам объяснили, куда обращаться, если в доме нет света

Если графики отключений не используются, возможно, произошла локальная авария.

При внезапном отключении света не стоит сразу паниковать, нужно выяснить причину. В компании YASNO объяснили людям, что делать, если пропал свет дома.

Отмечается, что первым делом следует узнать, применяются ли в вашем регионе графики отключений. Для этого нужно перейти в чатбот YASNO-online в Вайбер или Телеграм.

"В Вайбер нажмите кнопку Другие сервисы, а далее - на Возможные отключения. Укажите свой регион и получите уведомление об отключении электроэнергии.

В Телеграм в главном меню вы сразу увидите кнопку Возможные отключения. Принцип тот же – нажмите на нее и узнайте информацию по своему региону", - говорится в разъяснении.

Если графики отключений не применяются, возможно, по вашему адресу произошла локальная авария. Тогда нужно обратиться к вашему ОСМД или управляющей компании – там смогут подсказать причину отсутствия электроэнергии и возможное время решения проблемы.

Информацию о возобновлении электроснабжения также предоставит оператор системы распределения.

В настоящее время графики отключений в Украине не применяются.

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