Українцям пояснили, куди звертатися, якщо в будинку немає світла

Якщо графіки відключень не застосовуються, можливо, сталася локальна аварія.

У разі раптового відключення світла не варто одразу панікувати, потрібно з'ясувати причину. У компанії YASNO пояснили людям, що робити, якщо пропало світло в будинку.

Зазначається, що першим ділом треба дізнатись, чи застосовуються у вашому регіоні графіки відключень. Для цього треба перейти в чатбот YASNO-online у Вайбер або Телеграм.

"У Вайбері натисніть на кнопку Інші сервіси, а далі - на Можливі відключення. Вкажіть свій регіон та отримайте сповіщення про відключення електроенергії.

У Телеграм в головному меню ви одразу побачите кнопку Можливі відключення. Принцип той самий - натисніть на неї та дізнайтесь інформацію за своїм регіоном", - йдеться у роз’ясненні.

Якщо графіки відключень не застосовуються, можливо, за вашою адресою сталася локальна аварія. Тоді треба звернутися до вашого ОСББ або управляючої компанії - там зможуть підказати причину відсутності електроенергії та можливий час вирішення проблеми.

Інформацію стосовно відновлення електропостачання також надасть оператор системи розподілу.

Наразі графіки відключень в Україні не застосовуються.

Раніше ми писали, що робити, якщо помилково сплатили за світло на чужий рахунок.

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