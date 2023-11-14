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У АРІ ЄДР запрацював новий сервіс: отримання сканованої копії установчого документа юрособи

15:09, 14 листопада 2023
Новий сервіс дає можливість отримувати за допомогою API інформацію за результатом формування додаткового запиту на отримання сканованої копії установчого документа юридичної особи.
У АРІ ЄДР запрацював новий сервіс: отримання сканованої копії установчого документа юрособи
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ДП «НАІС» повідомило, що розробило додатковий сервіс у складі сервісної послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (АРІ ЄДР). Про це йдеться на офіційному сайті НАІС.

Новий сервіс дає можливість отримувати за допомогою API інформацію за результатом формування додаткового запиту на отримання сканованої копії установчого документа юридичної особи.

«Вартість додаткового сервісу становить 20 100 грн. з ПДВ за один календарний місяць, незалежно від кількості запитів та фактичної кількості днів користування додатковим сервісом.

Для діючих користувачів сервісної послуги підключення додаткового сервісу здійснюється шляхом подання заяви про зміну відомостей користувача (за формою згідно з Додатком 4 до Договору) з проставленням в ній відмітки про підключення додаткового сервісу, а також сплатою грошових коштів у розмірі тарифу додаткового сервісу до 30.11.2023», - сказано у повідомленні.

Оновлена редакція Договору, технічного опису, а також  форми заяви про приєднання до Договору (Додаток 1 до Договору) та заяви про зміну відомостей користувача (Додаток 4 до Договору) розміщені на офіційному вебсайті ДП «НАІС» (за посиланням) та є доступними для ознайомлення у рубриці <Реєстри> підрубрика <АРІ реєстрів> категорія <ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ>. Зазначені зміни набирають чинності з 01 грудня 2023 року.

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