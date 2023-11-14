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Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому треба врегулювати роботу Telegram-каналів

Базова вимога до Telegram-каналів, за словами Олексія Данілова, це деанонімізація їхньої діяльності.

Голова НАЗК Олександр Новіков звинуватив міністра юстиції Дениса Малюську в тому, що той «зламав декларування»

Голова НАЗК Олександр Новіков вважає, що міністр юстиції Денис Малюська винен у тому, що законопроект про декларування чиновників не сподобався Єврокомісії.

День подяки та Різдво, - що вплинуло на ухвалення законопроекту про тимчасове фінансування уряду США без України

У США наближаються свята, і політики остерігаються залишити працівників без зарплати.

За лобістську діяльність без реєстрації каратимуть штрафом у 5100 грн, а громадські організації не матимуть статусу лобістів, - проект НАЗК

НАЗК розробило законопроект про лобіювання, але він не передбачає статусу лобістів для громадських активістів.

У Приморському райсуді Одеси необхідно покінчити з проявами корупції — Вища рада правосуддя

У вилученому НАБУ телефоні судді Іллі Лонського знайшли листування щодо його спроб «вирішити питання» з іншими суддями Приморського суду.

  1. В Україні

Полтавський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад

15:00, 14 листопада 2023
Суд шукає секретарів судового засідання.
Полтавський окружний адмінсуд повідомив про наявність вакантних посад
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Полтавський окружний адміністративний суд повідомив, що здійснює добір на посади секретарів судового засідання. Про це йдеться у пресслужбі суду.

«Просимо взяти до уваги, що у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби без конкурсного відбору та без документу про підтвердження рівня володіння державною мовою.

За отриманням більш детальної інформації звертайтеся до головного спеціаліста відділу управління персоналом Сороки Олени Василівни за тел. (0532) 50-08-04, резюме в довільній формі можна надсилати на e-mail [email protected]», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність вакантних посад.

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