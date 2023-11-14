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  1. В Україні

У НБУ заявили про скорочення термінів переказів коштів до 10 секунд: коли чекати оновлень

19:27, 14 листопада 2023
Оновлення в Системі електронних платежів покликане зробити фінансові операції швидшими.
У НБУ заявили про скорочення термінів переказів коштів до 10 секунд: коли чекати оновлень
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Нове покоління Системи електронних платежів Національного банку України призведе до швидших та ефективніших переказів коштів. Директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін повідомив, що впровадження цієї ініціативи прискорить перекази коштів до неймовірних термінів у 2025 році.

За словами Поддєрьогіна, вже з 2024 року платіжні операції стануть набагато швидшими, оскільки з 1 квітня 2024 року учасники СЕП мають зараховувати кошти на рахунок отримувача протягом 1 години. Однак головний крок до миттєвості планується в 2025 році, коли в Україні буде впроваджено миттєві кредитові перекази. За новою системою кошти зараховуватимуться на рахунок отримувача у проміжку 10 секунд, з метою досягнення 2-секундного терміну переказу вже в 2025 році.

«З 2025 року в Україні запрацюють миттєві кредитові перекази – кошти зараховуватимуться на рахунок отримувача за 10 секунд (мета - 2 секунди)», - сказав Поддєрьогін.

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