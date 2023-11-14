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Подолання негативних висновків ГРД під час кваліфоцінювання суддів: результати першого дня

14:31, 14 листопада 2023
Щодо двох суддів негативні висновки подолано, а ще одній судді 14 листопада не пощастило.
Подолання негативних висновків ГРД під час кваліфоцінювання суддів: результати першого дня
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 14 листопада 2023 року в рамках кваліфікаційного оцінювання суддів відновила у пленарному складі розгляд справ суддів, щодо яких Громадська рада доброчесності надала негативні висновки.  

14 листопада у пленарному складі вирішувалося питання про підтримку рішень колегій Комісії щодо наступних суддів.

    1. Соловйов Іван Миколайович - суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області.

Під час кваліфікаційного оцінювання у серпні 2019 року суддя отримав 703 бали та був визнаний таким, що відповідає займаній посаді. Втім, ГРД щодо судді також був складений негативний висновок.

            Новий склад ВККС все ж одноголосно підтримав рішення колегії попереднього складу ВККС і, таким чином, подолав негативний висновок ГРД.

    2. Галатіна Олена Олександрівна – суддя Донецького окружного адміністративного суду.

У травні 2019 року колегія ВККС визнала Олену Галатіну такою, що відповідає займаній посаді. За підсумками оцінювання суддя набрала 705,7 бали. Щодо судді також був наявний негативний висновок ГРД.

Втім, 14 листопада ВККС у пленарному складі все ж погодилася з висновком ГРД та одноголосно визнала Олену Галатіну такою, що не відповідає займаній посаді. Тепер подання ВККС щодо судді розгляне Вища рада правосуддя. Також, ВККС вирішила звернутися до НАЗК з інформацією, яка може свідчити про порушення суддею вимог антикорупційного законодавства.

    3. Коваль Роман Григорович – суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області.

У жовтні 2019 року суддя набрав під час кваліфікаційного оцінювання суддів 695 балів та був визнаний таким, що відповідає займаній посаді. Однак, щодо судді був наявний негативний висновок ГРД.

14 листопада новий склад ВККС у пленарному засіданні одноголосно підтримав рішення колегії Комісії 2019 року про відповідність судді займаній посаді. Таким чином, негативний висновок ГРД було подолано.

Також, «Судово-юридична газета» повідомляла, як пройшли співбесіди у перший день відновлення кваліфікаційного оцінювання суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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