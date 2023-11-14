Преодоление негативных выводов ОСД во время квалифоценивания судей: результаты первого дня

Относительно двух судей негативные выводы преодолены, а еще одной судье 14 ноября не повезло.

Высшая квалификационная комиссия судей 14 ноября 2023 года в рамках квалификационного оценивания судей возобновила в пленарном составе рассмотрение дел судей, в отношении которых Общественный совет добропорядочности составил негативные выводы.

14 ноября в пленарном составе решался вопрос о поддержке решений коллегий Комиссии по поводу следующих судей.

1. Соловьев Иван Николаевич – судья Петриковского районного суда Днепропетровской области.

Во время квалификационного оценивания судей в августе 2019 года судья получил 703 балла и был признан соответствующим занимаемой должности. Впрочем, ОСД в отношении судьи также составил негативный вывод.

Новый состав ВККС все же единогласно поддержал решение коллегии предыдущего состава ВККС и, таким образом, преодолел отрицательное заключение ОСД.

2. Галатина Елена Александровна – судья Донецкого окружного административного суда.

В мае 2019 года коллегия ВККС признала Елену Галатину соответствующей занимаемой должности. По итогам оценивания судья набрала 705,7 балла. Относительно судьи ОСД также был составлен негативный вывод.

14 ноября ВККС в пленарном составе все же согласилась с заключением ОСД и единогласно признала Елену Галатину не соответствующей занимаемой должности. Теперь представление ВККС относительно судьи рассмотрит Высший совет правосудия. Также ВККС решила обратиться в НАПК с информацией, которая может свидетельствовать о нарушении судьей требований антикоррупционного законодательства.

3. Коваль Роман Григорьевич – судья Дрогобычского горрайонного суда Львовской области.

В октябре 2019 года судья набрал во время квалификационного оценивания судей 695 баллов и был признан соответствующим занимаемой должности. Однако в отношении судьи имелся отрицательный вывод ОСД.

14 ноября новый состав ВККС в пленарном заседании единогласно поддержал решение коллегии Комиссии 2019 года о соответствии судьи занимаемой должности. Таким образом, негативный вывод ОСД был преодолен.

Также, «Судебно-юридическая газета» сообщала, как прошли собеседования в первый день возобновления квалификационного оценивания судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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