В НБУ заявили о сокращении сроков переводов средств до 10 секунд: когда ждать обновлений

Обновление в Системе электронных платежей призвано сделать финансовые операции быстрее.

Новое поколение Системы электронных платежей Национального банка Украины приведет к более быстрым и эффективным переводам средств. Директор Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Андрей Поддерегин сообщил, что внедрение этой инициативы ускорит переводы средств до невероятных сроков в 2025 году.

По словам Поддерегина, уже с 2024 года платежные операции станут намного быстрее, поскольку с 1 апреля 2024 года участники СЭП должны зачислять средства на счет получателя в течение 1 часа. Однако главный шаг к мгновенности планируется в 2025 году, когда в Украине будут внедрены мгновенные кредитовые переводы. По новой системе средства будут зачисляться на счет получателя в промежутке 10 секунд, с целью достижения 2-секундного срока перевода уже в 2025 году.

"С 2025 года в Украине заработают мгновенные кредитовые переводы - средства будут зачисляться на счет получателя за 10 секунд (цель - 2 секунды)", - сказал Поддерегин

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