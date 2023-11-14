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  1. В Украине

В АРІ ЕГР заработал новый сервис: получение сканированной копии учредительного документа юрлица

15:09, 14 ноября 2023
Новый сервис позволяет получать с помощью API информацию по результатам формирования дополнительного запроса на получение сканированной копии учредительного документа юридического лица.
В АРІ ЕГР заработал новый сервис: получение сканированной копии учредительного документа юрлица
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ГП «НАИС «сообщило, что разработало дополнительный сервис в составе сервисной услуги в форме прикладного программного интерфейса Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований (API ЕГР). Об этом говорится на официальном сайте НАИС.

Новый сервис позволяет получать с помощью API информацию по результатам формирования дополнительного запроса на получение сканированной копии учредительного документа юридического лица.

«Стоимость дополнительного сервиса составляет 20 100 грн. по НДС за один календарный месяц, независимо от количества запросов и фактического количества дней пользования дополнительным сервисом.

Для действующих пользователей сервисной услуги подключение дополнительного сервиса осуществляется путем подачи заявления об изменении сведений пользователя (по форме согласно Приложению 4 к Договору) с проставлением в нем отметки о подключении дополнительного сервиса, а также оплатой денежных средств в размере тарифа дополнительного сервиса до 30.11.2023», – сказано в сообщении.

Обновленная редакция Договора, технического описания, а также формы заявления о присоединении к Договору (Приложение 1 к Договору) и заявления об изменении сведений пользователя (Приложение 4 к Договору) размещены на официальном вебсайте ГП «НАИС» (по ссылке) и доступны для ознакомления в рубрике <Реестры> подрубрика <API реестров> категория <ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ>. Указанные изменения вступают в силу 01 декабря 2023 года.

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