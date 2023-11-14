На Київщині модернізували котельню зі збитками в 3,2 млн грн

Підрядна організація встановила менш потужний та старого зразка котельний модуль, ніж це передбачалося тендерною документацією.

На Київщині повідомлено про підозру директору комунального підприємства та підряднику у розтраті чужого майна та службовому підробленні.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, комунальне підприємство виступило замовником робіт з модернізації теплогенеруючого обладнання багатопаливної котельні у місті Біла Церква.

Підрядна організація встановила менш потужний та старого зразка котельний модуль, ніж це передбачалося тендерною документацією.

«Надалі підозрювані внесли до актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт та їх вартості.

Через вказані неправомірні дії зазначених осіб місцевому бюджету завдано 3,2 млн грн збитків.

До суду скеровані клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів», - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що раніше повідомлено про підозру інженеру з технічного нагляду, який не перевірив відповідність внесених у документи відомостей. Його дії кваліфіковано як службова недбалість (ч. 2 ст. 367 КК України).

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