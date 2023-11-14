П'яна ДТП: прокурор просить три роки тюрми для актора Остапа Ступки

Прокурор в дебатах просив визнати обвинуваченого винним та призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років.

Фото: пресслужба Київської міської прокуратури

14 листопада відбулися судові дебати у справі про "п’яну" ДТП з Range Rover в Києві. Правоохоронці традиційно не називають ім'я підозрюваного, але відомо, що йдеться про аварію, скоєну нетверезим актором Остапом Ступкою у Голосіївському районі столиці.

"Дорожня пригода сталася 4 квітня у Голосіївському районі Києва. За даними слідства, водій автомобіля Range Rover, рухаючись по вул. Федорова у напрямку перехрестя з вул. К. Малевича, виїхав на зустрічну смугу та скоїв наїзд на припаркований на вулиці Mitsubishi. Внаслідок ДТП чоловік, який перебував у легковику, отримав травми та був госпіталізований", - йдеться у повідомленні прокуратури Києва.

Попередньо подія була кваліфікована за ч. 1 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження), але експертиза встановила, що постраждалий зазнав тяжких ушкоджень, і кримінальне провадження перекваліфіковано на ч. 2 ст. 286-1 КК України (у цій частині йдеться про тяжі тілесні ушкодження і, відповідно, передбачено більший термін покарання)

Зазначається, що прокурор в дебатах просив визнати обвинуваченого винним у пред’явленому обвинуваченні та призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 5 років.

Після виступу сторін у судових дебатах суд оголосив перерву перед останнім словом обвинуваченого.

Наступне судове засідання призначене на 23 листопада 2023 року.

Нагадаємо, що Ступці повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Згодом суд обрав Остапу Ступці запобіжний захід.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.