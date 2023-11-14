На Оболони ограничат движение одной из улиц: схема

На улице Богатырской с 15 ноября временно ограничат движение транспорта.

В Киеве с 15 по 21 ноября временно будет ограничено движение транспорта по правой полосе улицы Богатырской, передает пресс-служба КГГА.

«С 15 по 21 ноября движение транспорта по правой полосе по ул. Богатырской временно ограничат. Изменения в организации дорожного движения связаны с ремонтными работами», – говорится в сообщении.

Так, движение транспорта на участке до пересечения с ул. Полярной будет организована левая полоса ул. Богатырской. Регулировка дорожного движения на перекрестке улиц Богатырской и Полярной не изменится.