Удалить профиль в Threads теперь можно отдельно от аккаунта в Instagram: детали

У пользователей появится новый раздел в меню настроек, позволяющий удалить или деактивировать профиль.

Удалить профиль Threads теперь можно отдельно без удаления аккаунта Instagram. Компания Meta ввела новую функцию. Об этом сообщил глава Instagram Адам Моссери.

Так, у пользователей появится новый раздел в меню настроек, позволяющий удалить или деактивировать профиль. Скоро он станет доступен всем.

Также теперь в Threads можно будет настроить отказ от размещения постов с этой платформы в Facebook и Instagram. Это даст пользователям больше конфиденциальности.

Как известно, Threads Instagram – это приложение, позволяющее пользователям обмениваться небольшими текстовыми сообщениями, а также фотографиями и видео.

Ранее удалить Threads можно только вместе с аккаунтом Instagram.

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