В Instagram функцію «Близькі друзі» поширили на дописи та Reels: як поділитися фото та відео

Щоб зробити допис або Reels для обраної кількості підписників, потрібно перед публікацією відкрити меню «Аудиторія» і обрати список «Близькі друзі».

Соціальна мережа Instagram розширила функцію «Близьких друзів» на публікації та Reels. Раніше функція була доступна лише для історій.

Щоб зробити допис або Reels для обраної кількості підписників, потрібно перед публікацією відкрити меню «Аудиторія» і обрати список «Близькі друзі». Врешті тільки вони бачитимуть конкретну публікацію.

Список близьких друзів користувача залишатиметься незмінним для всіх типів публікацій — Stories, Reels або допис у стрічці.

Раніше ми писали, що видалити профіль у Threads відтепер можна окремо від акаунту в Instagram.

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