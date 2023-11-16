ООН розширила підтримку програми харчування для 420 шкіл України

Всесвітня продовольча програма ООН розширюється задля підтримки щоденних обідів школярів з 11 областей України.

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Програма харчування в школах України отримала розширену підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН), що забезпечить гарячими обідами понад 60 тисяч учнів, – повідомила пресслужба Міністерства освіти.

ВПП ООН підписала договори з 11 областями для підтримки щоденного харчування у 420 школах, де буде забезпечено гарячими обідами більше 60 тисяч школярів.

Минулого навчального року ВПП разом з Міністерством освіти і науки України уклали Меморандум про взаєморозуміння для реалізації програми шкільного харчування. У першому етапі цієї програми ВПП підтримала приготування їжі для 12 000 дітей у 58 школах Київської області. Завдяки щедрому фінансуванню від уряду Франції та приватних донорів цього навчального року програма розширилася по всій країні.

Протягом 2023-2024 навчального року ВПП буде фінансувати 30% щоденних гарячих обідів для дітей 1–4 класів у школах 11 областей, зокрема Київської, Львівської, Закарпатської, Тернопільської, Хмельницької, Чернігівської, Чернівецької, Черкаської, Миколаївської, Одеської та Полтавської областей. Отримані кошти школи можуть використовувати для покращення якості харчування або зниження вартості обідів, яку покривають батьки.

Області були обрані на основі ряду критеріїв, включаючи рівень продовольчої безпеки та кількість внутрішньо переміщених осіб.

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