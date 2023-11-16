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  1. В Украине

ООН расширила поддержку программы питания для 420 школ Украины

19:24, 16 ноября 2023
Всемирная продовольственная программа ООН расширяется для поддержки ежедневных обедов школьников из 11 областей Украины.
ООН расширила поддержку программы питания для 420 школ Украины
Источник фото: rubryka.com
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Программа питания в школах Украины получила расширенную поддержку от Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН), что обеспечит горячими обедами более 60 тысяч учеников, - сообщила пресс-служба Министерства образования.

ВПП ООН подписала договоры с 11 областями для поддержки ежедневного питания в 420 школах, где будет обеспечено горячими обедами более 60 тысяч школьников.

В прошлом учебном году ВПП вместе с Министерством образования и науки Украины заключили Меморандум о взаимопонимании для реализации программы школьного питания. В первом этапе этой программы ВПП поддержала приготовление пищи для 12 000 детей в 58 школах Киевской области. Благодаря щедрому финансированию от правительства Франции и частных доноров в этом учебном году программа расширилась по всей стране.

В течение 2023-2024 учебного года ВПП будет финансировать 30% ежедневных горячих обедов для детей 1-4 классов в школах 11 областей, в частности Киевской, Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской, Черновицкой, Черкасской, Николаевской, Одесской и Полтавской областей. Полученные средства школы могут использовать для улучшения качества питания или снижения стоимости обедов, которую покрывают родители.

Области были выбраны на основе ряда критериев, включая уровень продовольственной безопасности и количество внутренне перемещенных лиц.

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