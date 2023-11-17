Закупил для добровольческого формирования товары по завышенным ценам: будут судить чиновника

Своими действиями должностное лицо причинило поселковому совету ущерб на почти 600 000 гривен.

Фото: kobl.gp.gov.ua

В Киевской области в суд направили обвинительный акт в отношении председателя одного из поселковых советов по факту растраты чужого имущества в условиях военного положения.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, обвиняемый закупил у предпринимателя для нужд добровольческого формирования территориального общества ноутбук, бензорезы, бензопилы, камеры видеонаблюдения и другие товары по завышенным ценам.

«При этом добровольческое формирование не имело неотложной потребности в указанных вещах.

Своими действиями должностное лицо причинило поселковому совету ущерб на почти 600 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киевской области модернизировали котельную с убытком в 3,2 млн грн.

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