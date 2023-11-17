Закупив для добровольчого формування товари за завищеними цінами: судитимуть посадовця

Своїми діями посадовець заподіяв селищній раді збитки на майже 600 000 гривень.

Фото: kobl.gp.gov.ua

На Київщині до суду скерували обвинувальний акт стосовно голови однієї з селищних рад за фактом розтрати чужого майна в умовах воєнного стану.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, обвинувачений закупив у підприємця для потреб добровольчого формування територіальної громади ноутбук, бензорізи, бензопили, камери відеоспостереження та інші товари за завищеними цінами.

«При цьому добровольче формування не мало нагальної потреби у вказаних речах.

Своїми діями посадовець заподіяв селищній раді збитки на майже 600 тисяч гривень», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Київщині модернізували котельню зі збитками в 3,2 млн грн.

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