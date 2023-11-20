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Вищий антикорсуд заочно заарештував Гладковського-молодшого

11:30, 20 листопада 2023
Йому інкримінують організацію зловживань на 13 млн грн і організацію подальшої легалізації коштів.
Вищий антикорсуд заочно заарештував Гладковського-молодшого
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Вищий антикорупційний суд підтримав клопотання НАБУ і САП про заочний арешт фігуранта справи про зловживання на понад 13 млн грн під час придбання бортового радіоелектронного обладнання.

ВАКС не уточнює прізвище фігуранта, але, за даними ЗМІ, йдеться про сина колишнього першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олега Гладковського Ігоря.

«Задовольнити клопотання. Обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніш як через 48 годин з часу доставки підозрюваного до місця кримінального провадження розглянути за його участю питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід у встановленому законом порядку», – йдеться в рішенні.

Раніше НАБУ повідомило колишньому директору ДК «Укрспецекспорт» та сину експершого заступника секретаря РНБО Ігорю Гладковському про підозру в організації та вчиненні зловживання службовим становищем, що спричинило збитки державі на суму майже 13 млн грн.

Слідство встановило, що екскерівник ДК «Укрспецекспорт», зловживаючи своїм службовим становищем, уклав договір із компанією, підконтрольною Гладковському-молодшому, про придбання бортового радіоелектронного обладнання (висотомірів) за цінами, умисно завищеними майже у 7 разів (близько 450 тис. доларів США). 

Після сплати держкомпанією передбаченої договором суми, співучасники схеми розпорядились отриманими у результаті завищення цін коштами на власний розсуд, а частина з них в сумі орієнтовно 170 тис. доларів США була передана безпосередньо сину експершого заступника секретаря РНБО України. 

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