Высший антикорсуд заочно арестовал Гладковского-младшего

Ему инкриминируют организацию злоупотреблений на 13 млн грн и организацию дальнейшей легализации средств.

Высший антикоррупционный суд поддержал ходатайство НАБУ и САП о заочном аресте фигуранта дела о злоупотреблении более чем на 13 млн грн при покупке бортового радиоэлектронного оборудования.

ВАКС не уточняет фамилию фигуранта, но, по данным СМИ, речь идет о сыне бывшего первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игоре.

«Удовлетворить ходатайство. Выбрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. После задержания и не позднее чем через 48 часов с момента доставки подозреваемого к месту уголовного производства рассмотреть с его участием вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменении на более мягкую меру пресечения в установленном законом порядке», – говорится в решении.

Ранее НАБУ сообщило бывшему директору ГК «Укрспецэкспорт» и сыну экс-первого заместителя секретаря СНБО Ігорю Гладковскому о подозрении в организации и совершении злоупотребления служебным положением, что повлекло ущерб государству на сумму почти 13 млн грн.

Следствие установило, что экс-глава ГК «Укрспецэкспорт», злоупотребляя своим служебным положением, заключил договор с компанией, подконтрольной Гладковскому-младшему, о приобретении бортового радиоэлектронного оборудования (высотомеров) по ценам, преднамеренно завышенным почти в 7 раз (около 450 тыс. долларов США).

После уплаты госкомпанией предусмотренной договором суммы, соучастники схемы распорядились полученными в результате завышения цен средствами по своему усмотрению, а часть из них в сумме ориентировочно 170 тыс. долларов США была передана непосредственно сыну экс-первого заместителя секретаря СНБО Украины.

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